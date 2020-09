Studente (22) mag museum niet binnen door ‘te diepe decolleté’: “Het is een schande” (foto)

Een jonge vrouw werd onlangs de toegang tot het bekende Musée d’Orsay in Parijs geweigerd omdat haar outfit ongepast bevonden werd. Ze stond perplex: “Ik ben meer dan een lichaam”, schreef ze op Twitter.

De vrouw, Jeanne, deelde haar verhaal met een open brief op Twitter. Ze wandelde dinsdag het museum binnen, maar werd tegengehouden door een werkneemster. “O nee, dat kan niet. Zo kan je niet naar binnen”, kreeg Jeanne te horen. De werkneemster doelde duidelijk op haar kleedje met diepe decolleté.

Jas over kleedje

Jeanne ging in discussie, maar toen er een bewaker bijgehaald werd, zei hij: “Regels zijn regels”. Nog een andere bewaker stelde voor om een jas over haar kleedje te dragen. Uiteindelijk ging ze daarmee akkoord en mocht ze naar binnen. “Eenmaal binnen zie ik overal schilderijen van naakte vrouwen en beeldhouwwerken van naakte vrouwen. Ik vraag me af of die bewakers zich realiseren dat ze me geseksualiseerd hebben. Ik ben meer dan een stel borsten, ik ben meer dan een lichaam”, trekt ze van leer in haar open brief.

Steunreacties

Haar bericht ging viraal en lokte heel wat verontwaardigde reacties uit. “Mocht je een minder grote boezem gehad hebben, dan was er wellicht geen reactie op gekomen. Het is de omvang die hen stoort en niet de outfit. Dat is echt een probleem van gelijkheid” en “Het is betreurenswaardig dat we in 2020 nog steeds onze borsten moeten verbergen omdat ze anders te veel aandacht trekken”, klinkt het onder meer.

Ook de bekende feministe Rokhaya Diallo liet van zich horen. “Het is een schande! Mijn steun heb je”, reageerde ze.

Een foto van Jeanne (en het bewuste kleedje) enkele uren voor ze het museum binnenging: