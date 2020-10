BIZAR. In 2021 kan je in Nederland terecht voor een wijnmarathon

Denk je aan wijn, dan denk je heel waarschijnlijk in de eerste plaats aan Frankrijk of misschien Italië. Toch kan je ook bij ons en bij onze Noorderburen terecht voor een lekker glas wijn. Dat besefte ook de Nederlander Roger van der Linden en hij besloot daarom om in 2021 een heuse wijnmarathon te organiseren.

Het evenement zal plaatsvinden op 3 oktober 2021 in de Nederlandse provincie Zuid-Limburg. Van der Linden, die zich sinds 2017 inzet als marathonloper voor Run for Kika, sloeg daarvoor de handen in elkaar met Raymond Beeren van Bearsports en Patrick Franken van ValdiVini, die beiden eerder al trailruns organiseerden in Zuid-Limburg.

Limburg Wijnmarathon

Het parcours van Limburg Wijnmarathon – zoals het evenement zal heten – neemt lopers mee doorheen prachtige Limburgse wijngaarden. Bij de drinkposten onderweg zullen ze niet alleen terechtkunnen voor water en sportdrank, maar ook voor prijswinnende wijnen en lekkere hapjes. De start en finish zullen gesitueerd zijn in Wittemer Wijngaard in Wahlwiller, waar na afloop ook een feest zal plaatsvinden, inclusief wijn uiteraard. Voor meer info houd je best de Facebookpagina van Limburg Wijnmarathon in het oog.