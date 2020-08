STAYCATION. In het zadel langs de wijndomeinen van Vlaams-Brabant

Bij wijngaarden denken we spontaan aan Frankrijk of Italië, maar ook in België kan je aan wijntoerisme doen. En daarvoor hoef je niet verder te zoeken dan het Hageland. Tijdens de 45 kilometer lange Wijnlandschappenroute, een spiksplinternieuwe fietstocht door de heuvels en langs de vele wijndomeinen van Vlaams-Brabant, combineer je een sportief namiddagje pedaleren met de betere geneugtes van het leven.

Wijn, in Vlaams-Brabant hoeft dat niet meer te zijn! Geen betere plek om van start te gaan dan in het Bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn in Wezemaal (Rotselaar). Je ziet er hoe het heuvelachtige landschap van het Hageland is ontstaan en hoe die unieke ligging in combinatie met het zeer milde klimaat leidden tot almaar meer soorten en ‘appellations’. Kies een flesje wijn voor de picknick en je bent vertrokken voor een fietstocht recht door de eindeloze wijngaarden van de bekendste wijnstreek van ons land.

Machtig uitzicht

Rond knooppunt 27 zie je hem magistraal uitsteken boven de ongerepte velden: de Vlooybergtoren. Het zou zomaar kunnen dat je deze bezienswaardigheid herkent, zelfs als je nog nooit in de streek hebt vertoefd. Het uitkijkpunt maakte namelijk zijn opwachting in de tv-reeks ‘Callboys’. De zwevende trap is een impressionante 11 meter hoog en 20 meter lang. De kleur van het staal verwijst naar het ijzerzandsteen dat zo typisch is voor deze streek.

De uitkijktrap staat op een van de hoogst gelegen locaties in het Hageland, op ongeveer 80 meter boven de zeespiegel. Eens je boven bent aangekomen kan je bij helder weer zowel de koeltorens in Vilvoorde als de schachten van de voormalige Limburgse koolmijnen in het oosten zien. Van een ‘hoogstandje’ gesproken!

Sprookjes bestaan in Horst

Als je niet verlegen zit om een kleine omweg, kan je na knooppunt 98 even afwijken richting knooppunt 65. Voor je het weet sta je ook in oog met een sprookjeskasteel met slotgracht en een grote vijver. Het kasteel van Horst is al bewoond sinds de dertiende eeuw, toen de Heren van Vorst de waterburcht in gebruik namen. Sindsdien onderging het gebouw een hele hoop verfraaiingen en intussen maakt het deel uit van onze algemene cultuur.

Dankzij de ‘Rode Ridder’-stripverhalen van Willy Vandersteen werd het kasteel bekend bij het grote publiek. Vervolgens schitterde het in tal van Belgische producties, waaronder het populaire ‘Thuis’. En ook muziekliefhebbers zullen de locatie zonder twijfel herkennen. De eerste edities van het multidisciplinaire Horst.-festival vonden namelijk plaats op het kasteeldomein.

Ben je moe van al het fietsen, neem dan even een pauze in Het Wagenhuis. Je vindt er niet alleen nuttige informatie over de streek, maar kan er ook terecht voor een hapje en een drankje.

Wandelen door holle wegen

Het Kasteel van Horst is ook de ideale uitvalsbasis voor fervente wandelaars. Je kan je uiteraard beperken tot het prachtige kasteeldomein, maar daarnaast heeft de streek nog heel wat andere wandelroutes in het aanbod. Een echte aanrader is de Broekemwandeling die vertrekt aan het kasteel. Onderweg kom je onder meer het pittoreske Sint-Jozefskapelletje, verschillende holle wegen en een watermolen tegen. Vergeet zeker je picknickkleedje en -mand niet voor een schilderachtige pauze onderweg!