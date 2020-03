Drink het niet alleen, lees er ook over: wijn

Lees jij wel eens boek, lekker op de bank met een glas wijn erbij? Beide kun je ook combineren door een boek over wijn te lezen. Saai? Allerminst. De hier genoemde boeken zijn geen boeken met opsommingen van allerlei wijnen, maar lekkere leesboeken waarin wijn een hoofdrol speelt.

Dom Perignon In Een Rugzak

Je zou dit boek zelf in een Eastpak rugzak met je mee moeten nemen, want dat leest onderweg lekker weg. Je stapt als het ware bij de schrijver achter op de motor (Huib Edixhoven) en reist met hem mee langs wijngaarden van China, Chianti, Bordeaux en Californië. Hij beleeft bizarre avonturen en vertelt al reizende van alles over wijn.

Een Hedonist In De Kelder

Een wijnboek geschreven door Jay McInerney. Waar je die van kent? Van de Amerikaanse roman Bright Ligths, Big City (1984). McInerney is een bekend schrijver die zich dit keer waagde aan een wijnboek. Met scherpe observaties en humor geeft hij een beeld van de wijnwereld.

Leven als Gort in Frankrijk

Ilja Gort weet wel raad met de schrijverij en de wijn. Hij heeft immers een flinke wijnkelder. Liever nog vertelt hij je over zijn wijnen en die van anderen. Op televisie en in zijn boeken. Je leest het zomaar uit, want het is heel toegankelijk geschreven. Voor zowel wijnkenners als leken. Het leert je veel over wijn maken en wijn drinken.

Monsieur Louis

Louis Kat schreef over zijn leven als wijninkoper een boek. Een boek dat speciaal verscheen voor het 150-jarig bestaan van de Haarlemse wijnwinkel Okhuysen.

Cork Dork