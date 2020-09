WOW! Ook België krijgt een drijvende cinema en jij kan erbij zijn

Een cinema op het water, het klinkt haast te goed om waar te zijn. Toch konden Parijzenaars er deze zomer al van genieten en nu strijkt het concept ook neer in België, meer bepaald in de provincie Namen. Op 4 oktober kunnen kijklustigen er genieten van een vertoning van de documentaire ‘HOME’ van Yann Arthus-Bertrand.

De voorstelling vindt plaats in het kader van het Festival International du Film Francophone de Namur. Het festival zelf (van 2 tot 9 oktober) is al de moeite waard, maar één evenement in het bijzonder trok onze aandacht.

Winactie

De nautische basis The Flow by Charlie’s Club in Jambes is namelijk een van de partners van het festival en ter ere daarvan wordt er op 4 oktober een drijvende cinemavoorstelling georganiseerd. Gasten zijn welkom vanaf 18.30 uur en de vertoning van ‘HOME’ begint om 20 uur. De documentaire staat in het teken van de klimaatopwarming en benadrukt hoe weinig tijd we als mensheid nog hebben om de zaken recht te zetten en een totale catastrofe te vermijden. Tickets voor de voorstelling zijn, mits reservatie, gratis, maar helaas is het evenement al uitverkocht. Gelukkig houdt The Flow by Charlie’s Club een wedstrijd op haar sociale media om enkele geluksvogels toch nog de kans te geven om erbij te zijn. Meedoen is de boodschap!