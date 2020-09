BIZAR. Dit is het meest absurde product volgens de Zwitsers

In Zwitserland is opnieuw de jaarlijkse milieuprijs voor het meest absurde product uitgedeeld. De dubieuze winnaar is het gebottelde bronwater van het merk Berg, dat gemaakt is van gesmolten gletsjers op Groenland. “Het gesmolten gletsjerwater wordt vervoerd over 9.600 kilometer. Extra cynisch als je kijkt naar de smeltende poolkappen”, luidt de redenering.

Het water van het merk Berg wordt geproduceerd door een Canadees bedrijf dat blokken drijfijs van gletsjers in Groenland verzamelt en ze aan land brengt om te bottelen. Vervolgens worden de flessen via de Atlantische Oceaan verscheept van de Canadese stad Halifax naar Antwerpen, waar ze op vrachtwagens worden geladen en vervoerd worden naar Zwitserland.

Een woordvoerster van warenhuisketen Manor, dat het water in Zwitserland verkoopt, liet in een reactie op de trofee weten dat het eerder dit jaar al heeft besloten om het water niet langer in de rekken te leggen. “We nemen de feedback van de bevolking en van onze klanten zeer ernstig”, klonk het.

Aan de stemming van de Swiss Alpine Initiative namen bijna 6.000 mensen deel dit jaar. Naast het gebottelde gletsjerwater stonden op de shortlist ook augurken uit Vietman en granaatappelpitten uit Peru die in Egypte worden verwerkt en dan overgevlogen worden naar Zwitserland.