In deze stad krijg je een beloning als je het milieu respecteert

Wil je ervoor zorgen dat een kind (of een volwassene) iets goed doet, dan is het redelijk gebruikelijk om hem of haar te belonen bij goed gedrag. Of dat nu is in de vorm van een uitstapje naar het park, een koekje of – in het geval van de volwassene – een loonsverhoging: het werkt allemaal. In het Finse Lahti hebben ze besloten om dat principe op grotere schaal toe te passen.

Respect hebben voor het milieu is belangrijker dan ooit, maar af en toe is het moeilijk om jezelf ertoe te zetten. Onmiddellijke gevolgen van je acties blijven namelijk meestal uit en dus is je motivatie al snel zoek. Maar wat als je wél meteen resultaat zag?

Virtuele munteenheid

Dat was precies wat het gemeentebestuur van het Finse Lahti ook gedacht moet hebben. Om hun inwoners te stimuleren om vriendelijker om te gaan met het milieu, bedachten ze een beloningssysteem. Dat systeem is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de inwoners: hoe lager die is, hoe beter en hoe meer ze beloond worden. Het principe baseert zich vooral op de transportwijze van de stedelingen. Wie vaker de auto thuis laat en in plaats daarvan te voet of met de fiets ergens naartoe gaat, krijgt meer punten. Die punten worden aan het einde van de week omgezet in een virtuele munteenheid. Dat geld kan vervolgens uitgegeven worden aan busritjes, fietslampen, lokale koffietjes enzovoort. Zo wordt de lokale economie gesteund en hebben mensen nog minder reden om de auto te nemen. Een goed idee als je het ons vraagt!