Koning Filip geeft formateurs extra tijd

De federale formatie is op zijn zachtst gezegd een werk van lange adem. Nadat de onderhandelaars van liberalen, socialisten, groenen en CD&V zondagnacht zonder akkoord uiteen waren gegaan, gingen de onderhandelingen gisteren verder. Verwacht werd dat de vertegenwoordigers nog naar een akkoord zouden werken alvorens Magnette (foto rechts) en De Croo (links) naar het Paleis zouden trekken. Maar daar slaagden ze dus niet in.

Begroting

Heel wat moeilijke knopen moeten namelijk nog worden doorgehakt, onder andere over de casting binnen de nieuwe bewindsploeg – en dan vooral over het premierschap – en over de begroting, het sluitstuk van het akkoord. De cijfers zijn immers met zowat alles verbonden, bijvoorbeeld met de discussie over de invoering van een pensioen van 1.500 euro per maand. De plenaire discussie over de begroting stond eigenlijk al op de planning voor zondag, maar moest gisterenavond nog van start gaan.

Tijd dringt

Bij het ter perse gaan was nog niet duidelijk of de vertegenwoordigers van de Vivaldi-partijen nu snel tot een akkoord zullen komen. «Dit moet een vergadering tot de finish worden. De tijd dringt» klonk het eerder al bij Magnette. «Het wachten op een regering voor dit land heeft lang genoeg geduurd.» De coformateurs bevestigden aan de koning (midden) dat zij zo snel mogelijk het eindverslag van hun opdracht overmaken. De bedoeling is dat ons land op 1 oktober een nieuwe federale regering heeft.