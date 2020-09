Vlaams Belang organiseerde ‘protestrit’ tegen Vivaldi

Omdat de coronacrisis nog steeds door ons land woedt, riep Vlaams Belang op om met de auto naar parking C van de Heizel te komen. Het grote merendeel van de aanwezigen droeg mondmaskers, van afstand houden was evenwel geen sprake. De teller stond op 5.000 auto’s en ongeveer 10.000 aanwezigen, zei de partij zelf. De lokale wegpolitie hield het op 4.500 auto’s, maar wel met elk gemiddeld 3 à 4 inzittenden. «Het was een succes», aldus Van Grieken.

“Anti-Vlaams”

Vlaams Belang manifesteerde gisteren tegen de Vivaldi-coalitie die in de stijgers staat. De coalitie van liberalen, groenen en socialisten, aangevuld met CD&V, noemt de partij “anti-democratisch en anti-Vlaams”.”Op 26 mei 2019 heeft de Vlaming een signaal gegeven, het moet Vlaamser en het moet rechtser. Nu krijgen we het omgekeerde en dat is onaanvaardbaar», zei Van Grieken. «Ik hoop dat Vlaams Belang en de N-VA de krachten bundelen in de oppositie. Ik roep Bart De Wever op om eindelijk de strijdbijl te begraven.”

Leeuwenvlaggen

Dries Van Langenhove, Kamerlid van de Vlaams Belang-fractie, zei tijdens de actie dat ze “de paarsgroene particratie zullen bestrijden op elk front: in het parlement, op sociale media en op straat.” Barbara Pas, fractieleider voor Vlaams Belang in de Kamer, haalde hard uit naar CD&V en Open Vld. De manifestatie zorgde voor een opvallende drukte op de snelwegen naar de hoofdstad, waar lange colonnes van met leeuwenvlaggen uitgedoste wagens reden en claxonneerden.

Regeringsformatie

De manifestatie van Vlaams Belang vond plaats tijdens de onderhandelingen over een nieuwe regeringsformatie. Die zou eerstdaags afgerond moeten zijn nadat de partijen (de liberalen, socialisten, groenen en CD&V) heel het weekend onderhandelden over belangrijke dossiers zoals justitie, veiligheid, asiel en migratie en financiën. Daarna volgde de verdeling van de ministerposten en het premierschap. Wanneer alle dossiers behandeld zijn, zou beslist worden wie van de twee co-formateurs, Paul Magnette (PS) of Alexander De Croo (Open Vld), eerste minister wordt en verslag uitbrengt aan Koning Filip.