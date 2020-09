Grote opkomst bij protestactie Vlaams Belang aan de Heizel

Vlaams Belang hield vandaag aan de Heizel een protestactie tegen de Vivaldi-coalitie die in de steigers staat. Op basis van de tellingen aan de vertrekpunten schat de partij dat er ruim 5.000 wagens aanwezig waren, wat zou neerkomen op 10.000 aanwezigen.

De ‘Protestrit naar Brussel – Niet mijn regering!’ vertrok deze morgen vanuit verschillende uithoeken van Vlaanderen om nabij Brussel op Parking C in Grimbergen samen te komen voor een statische betoging. “We willen een oorverdovend signaal geven aan die politieke elite dat Vlaanderen een links en anti-Vlaams beleid niet tolereert”, luidde het in de aankondiging op sociale media.

Op de snelwegen naar de hoofdstad waren vanmorgen lange colonnes te zien van met Vlaamse leeuwenvlaggen uitgedoste voertuigen die op weg waren naar de manifestatie op de Heizel.

Revolution going on in #Belgium right now, the Flemish people are rising up against the Belgian Dictatorship of Leftists government parties that lost the election in 2018, but are refusing to step down from power! #nietmijnregering #7dag pic.twitter.com/XsUQTvuivc

— Based Flanders (@Based_Flanders) September 27, 2020