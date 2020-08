Antwerpse moskeeën dienen klacht in tegen Tom Van Grieken en Vlaams Belang

In Antwerpen dienen verschillende moskeeën klacht in tegen Tom Van Grieken en het Vlaams Belang naar aanleiding van enkele sociale media berichten over het offerfeest en het verband dat de voorzitter maakte met de verstrengde coronamaatregelen in de provincie Antwerpen. Onder het bericht werden bovendien heel wat haatberichten gepost. “Onze bedoeling met deze aangifte is om aan te duiden dat deze post op sociale media de duidelijke intenties heeft om moslims en moskeeën als oorzaak voor de stijging in de coronacijfers te bestempelen en ons als gemeenschap als zondebok af te schilderen. Er is een grens bereikt”, klinkt het op de Facebookpagina van Cultureel Centrum Moskee Omar.

Op 31 juli plaatste Tom Van Grieken beelden van een drukke straat online met als bijschrift: “ONGELOOFLIJK! Vandaag aan de moskeeën in Antwerpen-Noord. Dit is de echte reden waarom héél de provincie Antwerpen gestraft wordt.” De video werd gemaakt net voor het ochtendgebed en toont hoe mensen staan aan te schuiven om een moskee te betreden. Die dag vond immers het offerfeest plaats, een van de belangrijkste feesten van de Islam. De Vlaams Belang-voorzitter probeerde op die manier een verband te leggen tussen het offerfeest en de verstrengde maatregelen in de provincie Antwerpen.

ONGELOOFLIJK! Vandaag aan de moskeeën in Antwerpen-Noord.

➡️ Dit is de echte reden waarom héél de provincie Antwerpen gestraft wordt. Geplaatst door Tom Van Grieken op Vrijdag 31 juli 2020

Maar, en dit werd ook bevestigd door onderzoeksjournalistiek van de VRT, er werden door de politie geen inbreuken vastgesteld op de veiligheidsmaatregelen. “Doordat er aan de ingang en in de moskee zelf veiligheidsmaatregelen van kracht zijn, zoals het ontsmetten van de handen, werd het op een bepaald moment steeds drukker in de straat, waarna de politie langskwam om de afstand in de publieke ruimte te handhaven. De politie stelde geen inbreuken vast”, bericht Cultureel Centrum Moskee Omar.

“Zware beschuldigingen”

“Een momentopname van drukte op straat weerspiegelt immers geenszins de manier waarop er binnen in de moskee maatregelen werden getroffen en al zeker niet van moskeeën in Antwerpen-Noord die op deze dag de deuren sloten. Het geplaatste bericht/post bevat bijgevolg een misleidende titel, aangezien hier gegeneraliseerd wordt en er tevens onterecht wordt aangegeven dat de provincie Antwerpen gestraft wordt door de moskeegangers op de dag van het offerfeest (omwille van de aangescherpte provinciale verordeningen). Dit zijn zware beschuldigingen die tevens aanzetten tot haat en discriminatie. De reacties op het geplaatste bericht zijn duidelijke voorbeelden hiervan.”

Op haar Facebookpagina heeft het Cultureel Centrum Moskee Omar enkele screenshots gedeeld van de reacties onder de post van de Vlaams Belang-voorzitter:

“Wij vrezen dat dergelijke berichten bepaalde mensen effectief zal aanzetten tot het ondernemen van actie op basis van haatgevoelens.”

“Deze implicaties aan ons adres gaan volgens ons te ver en bijgevolg dienden we hiervoor klacht in teneinde de heer Tom Van Grieken en zijn partij verantwoordelijk te stellen voor hun valselijke aantijgingen aan ons adres en de bijbehorende aanzet tot haat en discriminatie.”

Publiciteit

Het Facebookbericht wordt afgesloten met de boodschap dat “het Vlaams Belang deze klacht wellicht zal proberen te gebruiken voor aanvullende publiciteit jegens onze gemeenschappen. Desondanks vinden wij dat er een grens is bereikt waarop het herstel van aangedane onrecht onafwendbaar wordt.”

Tom Van Grieken en zijn partij hebben nog niet gereageerd.