Frank Deboosere waarschuwt voor storm vannacht: “Parkeer niet onder een boom”

De eerste najaarsstorm van 2020 komt er vannacht aan. Volgens weerman Frank Deboosere zal herfststorm Odette stevig tekeergaan en passen we dus best op.

Herfststorm Odette trekt vanavond en vannacht over het land en dat kan heftig worden. Het wordt overal gevoelig frisser met temperaturen tot 13 graden en het gaat flink regenen en waaien, met rukwinden tot 90 km/u. In het westen halen die rukwinden vannacht zelfs snelheden tot 120 km/u. Daarom vaardigt het KMI code oranje uit voor de kust en West-Vlaanderen vanaf 17.30 uur vrijdagavond tot zaterdagochtend 7 uur.

Gevaar voor schade

Weerman Frank Deboosere waarschuwt dat het er hevig aan toe kan gaan en roept op om voorzichtig te zijn. “Het heeft al een tijdje niet meer hard gewaaid, daarom zijn er dus veel zaken die nu losliggen en met de storm kunnen wegwaaien. Best dus in je tuin of op je terras controleren of alles veilig vastzit. De bomen staan nog in blad, ze zullen meer wind vangen en dus is de kans groter dat ze omwaaien. Het is aan te raden om je auto op vrijdagavond niet onder een boom te parkeren”, vertelde hij aan de VRT.

Hoge golven

Aan de kust zal de storm golven tot 4 meter hoog veroorzaken, al had het nog erger gekund. “Gelukkig zitten we met zogenaamd doodtij. Dat wil zeggen dat het water bij hoogtij minder hoog komt. Door de stormwind wordt het zeewater dan wel richting kust opgestuwd, maar daar verwachten we niet veel problemen. Dat zou anders zijn als we met bijvoorbeeld springtij zouden zitten”, klinkt het.

Veel regen

Ook zaterdag en zondag zal er heel wat neerslag vallen, tot 25 liter per vierkante meter in 24 uur tijd in Oost-Vlaanderen en Henegouwen tot zaterdagavond, in West-Vlaanderen tegen zondagmiddag.