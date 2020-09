BIZAR. Pub op de Noordpool zoekt nieuwe uitbater (de ijsberen krijg je er gratis bij)

Heb je er altijd al van gedroomd om je eigen café uit te baten? Schrikt een verhuis naar het buitenland je niet af? En kan jij wel tegen een stootje? Wel, dan hebben we misschien je roeping gevonden. Een van de meest noordelijk gelegen pubs ter wereld is namelijk op zoek naar een nieuwe uitbater.

De pub, genaamd Svalbar, is gelegen in Longyearbyen, een dorpje tussen Noorwegen en de Noordpool. De overname van de pub kost je wel een aardige duit – 981.756 euro om precies te zijn – maar daar krijg je gelukkig ook heel wat voor terug.

Noorderlicht

Talrijk zijn de toeristen die jaarlijks richting het Hoge Noorden trekken om te genieten van het Noorderlicht. Wel, als uitbater van Svalbar kan je op dagelijkse basis van dat tafereel genieten. Helaas blijft het zo’n honderd dagen per jaar wel (zo goed als) volledig donker in Longyearbyen, maar anderzijds kan je ook honderd dagen genieten van haast eindeloze zomerdagen. Het hangt er maar net van af hoe je de zaken bekijkt.

Volgens de huidige eigenaar John-Einar Lockert is Svalbar een waar avontuur. Het nachtleven is in Longyearbyen in volle bloei – dankzij het interessante belastingsysteem kost alcohol er slechts een derde van de prijs die je in de Noorse hoofdstad Oslo betaalt. Bovendien kan je het hele jaar lang genieten van de natuurpracht in de omgeving. De lokale fauna en flora zijn typisch voor deze plek en zal je ergens anders dan ook niet snel terugvinden. Klein detail: het is mogelijk dat je zo nu en dan bezoek krijgt van ijsberen. John-Einars advies? Laat hen niet binnen.

Voor meer info over de verkoop kan je hier terecht.