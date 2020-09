BIZAR. Wil je een aanval van een ijsbeer overleven, trek dan snel al je kleren uit

De laatste jaren trekken steeds meer toeristen naar de Arctische gebieden om de ijsberen in het wild te zien voor ze daar uitsterven. Helaas betekent dat ook dat het aantal slachtoffers door aanvallen van de dieren stijgt. Er zijn nochtans verschillende trucs om een ontmoeting met een ijsbeer te overleven, waarvan je volledig uitkleden er verrassend genoeg één is.

Het is begrijpelijk dat mensen zich haasten naar de Arctische gebieden om daar nog een glimp op te vangen van de ijsberen voor hun prachtige witte thuis door de opwarming van de aarde wegsmelt, maar die reisjes houden ook een reëel risico in. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn er nog steeds momenten waarop de wilde dieren in contact komen met mensen. Afgelopen vrijdag liet een Nederlandse toerist het leven na een aanval van een ijsbeer in Noorwegen.

Nieuwsgierige beren

Gelukkig zijn er manieren waarop je ongehavend uit zo’n gevaarlijke ontmoeting kan komen. Eén daarvan is verrassend genoeg je kleren uit doen, ook al kan de temperatuur in die gebieden een eind onder het vriespunt zakken. Dat is het advies van Paula Froelich, oprichtster van het reismagazine A Borad Abroad, die zelf al vier keer naar Antartica reisde. “IJsberen zijn heel nieuwsgierig”, vertelt ze aan New York Post. “Als je er ooit een tegenkomt, kan je traag achteruit wandelen en een voor een je kleren op de grond gooien. Normaal zou het dier daardoor afgeleid moeten worden en eraan beginnen ruiken. Dat moet je tijd geven om beschutting te zoeken.”

Andere tips zijn conventioneler. Zo kan het geen kwaad om traangas voor beren op zak te hebben. Daarmee kan je de dieren verwarren en afschrikken, alleen moet je wel dichtbij de ijsberen zijn om het echt ten volle te laten werken. Een drastischere oplossing is een geweer gebruiken. In de Arctische gebieden gaat er geen enkele expeditie op pad zonder iemand met een pistool. Ze gebruiken dat enkel in absolute noodgevallen, want je riskeert uiteraard op die manier een beer te doden.