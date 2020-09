Dit waren wereldwijd de populairste lockdownrecepten

De lockdown ligt intussen al even achter ons en voor sommigen is het misschien zelfs moeilijk te vatten dat we ooit verplicht waren om binnen te blijven. Toch is het echt gebeurd – niet alleen in België, maar ook in andere landen wereldwijd. Omdat de mens nu eenmaal niet gemaakt is om maandenlang niets te doen, gingen we dan maar op zoek naar een andere tijdsbesteding.

De mogelijkheden voor wat je binnenshuis kan doen zijn redelijk beperkt en dus besloten heel wat keukenmaagden om eens achter het fornuis te kruipen. Dat liet zich trouwens flink merken, want plots werden bloem en gist een zeldzaam goed. Je eigen brood bakken werd niet alleen een culinaire uitdaging, maar de ingrediënten vinden alleen al was een challenge. Je hebt op Instagram ongetwijfeld talloze zuurdesembroden, bananenbroden, koekjes en andere creaties zien voorbijkomen. Sociale mediakanaal Pinterest was weleens benieuwd naar de populairste recepten wereldwijd en trok op onderzoek uit.

Denemarken: kaneelbroodjes

Italië: mimosataart

Spanje: churros

Nieuw-Zeeland: scones

Argentinië: croissants