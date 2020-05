‘Friends’ verklapt recepten uit de serie in nieuw kookboek

Je eigen vrienden moet je tijdens de lockdown al even missen, maar je Amerikaanse ‘Friends’ laten je nooit in de steek. Vanaf september vind je de serie niet alleen op je scherm, maar ook in je keuken. Er komt namelijk een officieel ‘Friends’-kookboek!

Nadat de ‘Friends’-acteurs ein-de-lijk een datum prikte voor een langverwachte reünie, gooide het coronavirus roet in het eten. Om fans nog even zoet te houden, komen de makers van de Amerikaanse reeks dan maar met een officieel kookboek op de proppen. Roet zal in die gerechten niet te vinden zijn, maar mogelijk wel enkele andere bizarre ingrediënten.

‘Beef Trifle’ en melk om op te kauwen

Van het restaurant waar Monica werkte tot de kalkoen waar Joey zijn hoofd in propte: eten was altijd een belangrijke factor in de show. De recepten zijn dan ook geïnspireerd op enkele van de meest iconische scènes. Zo bevat het boek bijvoorbeeld de bereidingswijze van Monica’s Friendsgiving Feast, Rachel’s Trifle, Just for Joey Fries en Chandler’s ‘Milk You Can Chew’. Klinkt overheerlijk, toch?

‘Friends: The Official Cookbook’ zal meer dan 70 recepten tellen. Om die uit te dokteren bekeek expat chef Amanda Yee uit Oakland (Californië) de reeks wellicht meerdere keren opnieuw. “Een koud kunstje”, denken haar mede-bingewatchers, “dat doen wij minstens elke twee jaar”. Toch hebben we zo’n licht vermoeden dat Yee de enige was die tijdens haar ‘Netflix en Chill’ een dessert met vlees in elkaar flanste.

Het kookboek verschijnt op 22 september en is momenteel enkel te bestellen via Amazon.