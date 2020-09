Rustige nacht in Gentse Overpoort na invoeren maximumcapaciteit

In Gent zijn er in de Overpoortstraat geen incidenten en geen massale corona-inbreuken meer geweest nadat burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) maandag een maximumcapaciteit had ingevoerd. “Door de gedane inspanningen was de situatie beheersbaar. Er werd één persoon opgesloten voor openbare dronkenschap, maar alles is rustig verlopen”, zegt de Gentse lokale politie.

In de nacht van maandag op dinsdag werd de studentenbuurt overspoeld door studenten die geen rekening hielden met de geldende coronamaatregelen. Na een evaluatie met de café-uitbaters en de politiediensten besliste burgemeester De Clercq om een maximumcapaciteit in te voeren. Het aantal mensen in de Overpoortstraat mocht de capaciteit op de terrassen en cafés niet overschrijden en de burgemeester dreigde ermee om de Overpoort te sluiten als de maatregelen niet gevolgd werden.

Sluitingsuur goed opgevolgd

Dinsdagavond waren er veel minder studenten in de Overpoortstraat, zegt woordvoerder Matto Langeraert van de lokale politie. “Het sluitingsuur is ook goed opgevolgd. Om 1.10 uur was de Overpoort bijna leeg en om 1.30 uur was er geen volk meer. Door de gedane inspanningen was de situatie beheersbaar. Er werd één persoon opgesloten voor openbare dronkenschap, maar alles is rustig verlopen. Er was wel een streaker die een weddenschap wou winnen en er werd een muziekbox in beslag genomen, maar er waren geen incidenten.” Voorlopig zijn er geen meldingen van kotfeestjes die moesten stilgelegd worden. De politie blijft aanwezig de volgende nachten.