Gent voert repressie op: studentenbuurt Overpoort krijgt maximumcapaciteit

In Gent stelt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) een maximumcapaciteit in. In de nacht van maandag op dinsdag werd de studentenbuurt overspoeld door studenten die geen rekening hielden met de geldende coronamaatregelen. “Als het echt niet gaat, zal ik niet aarzelen om de Overpoort te sluiten”, waarschuwt De Clerq.

De opening van het academiejaar zorgt voor de komst van bijna 80.000 studenten in Gent, dat in de Overpoort inzet op ruime terrassen op straat in plaats van overvolle clubs en studentencafés. Maar er zijn wel strenge maatregelen van kracht. Studenten moeten afstand houden en een mondmasker dragen. Er moet ook een doorgang zijn voor de hulpdiensten.

Vol is vol

Maar op beelden is te zien dat geen van die maatregelen werd gevolgd door de studenten, die massaal waren afgezakt naar de populaire uitgaansbuurt. “We gaan een maximumcapaciteit bepalen voor de Overpoortstraat en niet meer volk toelaten dan er capaciteit is op de terrassen en in de cafés”, reageert De Clercq. “Vol is vol.”

Bij te grote drukte zal de straat fysiek worden afgesloten en wordt niemand meer toegelaten. “Het zijn moeilijke tijden voor iedereen”, zegt De Clercq. “Iedereen moet inspanningen doen, ook studenten.” De burgemeester roept de uitbaters ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Repressie

“Als stad maken we veel mogelijk, met extra terrassen bijvoorbeeld, maar het moet dan wel op een veilige en verantwoorde manier gebeuren.” De politie zal de studentenbuurt de komende dagen nauwgezet in het oog houden.

Studenten die de regels met voeten treden, krijgen een boete. “Er is veel mogelijk in onze stad, maar dan moeten de maatregelen wel gerespecteerd worden. Dit is echt niet voor herhaling vatbaar.”