Conner Rousseau over populariteit bij vrouwen: “Alle middelen zijn goed om je doel te bereiken” (video)

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau was in ‘Gert Late Night’ erg openhartig over zichzelf en zijn carrière. Zo is het zijn doel om ooit minstens even goed te doen als onder meer Bart De Wever.

Conner Rousseau heeft zijn uiterlijk meer dan mee en dat kan helpen bij de volgende verkiezingen. James Cooke vroeg hem in ‘Bedgeheimen’ op de man af of hij dat beseft. “Je weet toch goed genoeg dat je een knappe man bent en dat een deel van je kiezers Conner Rousseau zal aanklikken om Conner Rousseau en minder voor de politicus?”, vraagt James. “Alle middelen zijn goed om je doel te bereiken, zeker? Maar politiek kan ook snel gedaan zijn, hoor”, antwoordt Conner.

Toch heeft ook de 27-jarige sp.a-voorzitter complexen over zijn uiterlijk. Hij geeft zichzelf een 7,5 op tien. “Mijn neus staat eigenlijk een beetje scheef”, klinkt het.

Charisma

Momenteel heeft sp.a 10 procent van de stemmen, maar dat mogen er voor Conner straks een stuk meer zijn. “Het zou meer mogen zijn dan 12, maar je moet ook realistisch blijven”, legt hij uit.

Zijn ambitie is om later even hoog op de politieke ladder te staan als Paul Magnette en Bart De Wever. “Paul Magnette kan heel charismatisch spreken. Bart De Wever spreekt ook heel duidelijk en strategisch. Dat zijn politici die op een niveau staan waar je je mee wilt meten. Ik hoop ooit even goed als hen te worden. Of beter”, besluit hij.

