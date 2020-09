NASA wil in 2024 de eerste vrouw op de maan laten landen

NASA heeft opmerkelijke details bekendgemaakt over het Artemis Plan. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil in 2024 de eerste vrouw en de volgende man op het oppervlak van de maan laten landen. Daarvoor wil het volgend jaar al een onbemande testmissie naar de maan sturen.

Anderhalf jaar geleden maakte NASA het ambitieuze plan bekend om in 2024 opnieuw een mens op de maan te zetten. Dat zal de eerste keer zijn sinds de laatste Apollo-missie van 1972.

Nu hebben ze ook meer uitleg én een tijdlijn gegeven. “Naarmate we de afgelopen maanden onze verkenningsplannen concreter hebben gemaakt, zijn we ons budget en ons materiaal blijven verfijnen. We gaan terug naar de maan voor wetenschappelijke ontdekkingen, economische voordelen en inspiratie voor een nieuwe generatie ontdekkingsreizigers. Terwijl we een duurzame aanwezigheid opbouwen, bouwen we ook momentum op voor die eerste menselijke stappen op Mars”, legt NASA-topman Jim Bridenstine uit.

SLS

De krachtige nieuwe raket, het Space Launch System (SLS), en het ruimtevaartuig Orion zijn zo goed als klaar. Alleen de kerntrap van de raket moet nog enkele tests ondergaan voor ze in het najaar de ultieme kritische test kunnen uitvoeren.

Tussendoor zullen vanaf 2021 tweemaal per jaar commerciële ruimtevaartorganisaties naar de maan vliegen. Zij brengen allerhande instrumenten en een rover naar het oppervlakte en zorgen voor satellieten in een baan rond de maan.

Vrouw op de maan

In 2024 zal Artemis III opnieuw mensen op de maan laten landen. De bedoeling is dat de astronauten – waarbij minimaal één vrouw zal zitten – zeven dagen op de maan verblijven.