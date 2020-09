Ophef over man die (per ongeluk) spuwt tijdens cafébezoek: “Dit is walgelijk” (video)

THIS IS COVID pic.twitter.com/r6711oDvXj — Lee Newton (@LeeNewton89) September 18, 2020

Op beelden is te zien hoe een oudere man spuwt tijdens het praten op café. Dat heeft kwaad bloed gezet bij heel wat mensen. “Dus daarom gaan de besmettingen omhoog”, klinkt het onder meer.

De video zou onlangs gemaakt zijn in een café in Manchester. Een oudere man drinkt een pint met een kameraad. Tijdens het praten vliegen er overduidelijk druppels bier of speeksel uit zijn mond. Die belanden tevens in het glas van zijn gesprekspartner en mogelijk ook in diens gezicht. Mocht de oude man besmet zijn met het coronavirus – dat is niet geweten – zou zijn gesprekspartner nu ongetwijfeld ook besmet zijn.

Gedegouteerde reacties

De beelden werden al bijna drie miljoen keer bekeken. Heel wat mensen zijn verontwaardigd over het tafereel. “Dit is zo walgelijk”, “Dus daarom gaan de besmettingen omhoog”, en “Zowat alles op en rond die tafel is nu besmet”, lezen we onder meer.

Aandoening

Anderen relativeerden het incident. “Ik hoop dat jullie beseffen dat we dit allemaal doen, maar veel minder dan deze man. Draag dus alstublieft een mondmasker”, en “Sommige oudere mensen hebben een aandoening waarbij ze hun speeksel niet kunnen inhouden. Ze weten vaak niet eens dat ze spuwen”, luidt het.