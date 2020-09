Avonturiers beklimmen ijsberg, maar dan gebeurt het ondenkbare… (video)

Twee professionele avonturiers zijn door het oog van de naald gekropen toen ze een ijsberg beklommen. Plots kantelde het gevaarte om…

Bloedstollende beelden uit Spitsbergen, een eilandengroep in de Noordelijke IJszee, zo’n 565 km ten noorden van Noorwegen. De Zwitserse avonturier Mike Horn werd daar met collega-avonturier Fred Roux per boot afgezet op een ijsberg. Bedoeling was om de drijvende ijsmassa te beklimmen, maar al snel kantelde de mastodont volledig om.

Levend thuiskomen

Levensgevaarlijk, maar de twee avonturiers slaagden er net op tijd in om weg te springen. “Ik heb in de dertig jaar als avonturier al veel domme dingen gedaan. Het ging ook soms mis, maar we proberen altijd om de juiste beslissing op het juiste moment te nemen, en levend thuis te komen. Het is veiliger om ijsblokjes in je gin-tonic te zien dan een ijsblok op je gezicht te zien vallen in de Noordelijke IJszee”, vertelde hij aan France Bleu.