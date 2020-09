“Epidemie in Zweden voorbij dankzij groepsimmuniteit”

Het coronavirus is overal in Europa aan een nieuwe opmars bezig, met één grote uitzondering: Zweden. Het land voerde tijdens de eerste uitbraak een alternatieve koers door zowat alles open te laten en lijkt daar nu voor beloond te worden.

Cijfermatig is de pandemie in Zweden helemaal onder controle. Volgens cijfers van Our World in Data, registreerde Zweden vorige week gemiddeld 23 gevallen per miljoen inwoners per dag, vergeleken met 61 in Denemarken en 20 in Noorwegen, dat half zoveel inwoners telt. In België ligt dat cijfer vele malen hoger.

Zweden ontwikkelde in een vroeg stadium een controversiële strategie om de pandemie te bestrijden. Winkels, scholen en restaurants bleven open en van een nationale lockdown was nooit sprake. Mondmaskers werden nooit verplicht, zelfs niet op het openbaar vervoer.

Groepsimmuniteit

De Zweedse ‘opperviroloog’ Tegnell heeft altijd gesteld dat groepsimmuniteit geen doel op zich was en dat hij vooral de verspreiding van het coronavirus wou vertragen om geen overbelasting van de ziekenhuizen toe te laten. De weg naar groepsimmuniteit verliep ook moeizaam en trager dan gehoopt.