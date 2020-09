“Tieners verantwoordelijk voor hoogste aantal nieuwe besmettingen”

De laatste dagen worden de meeste besmettingen met het coronavirus vastgesteld bij tieners. Dat was de opvallende conclusie tijdens de persconferentie van Sciensano.

Het aantal nieuwe infecties blijft genadeloos stijgen. De afgelopen week werden er in ons land gemiddeld 1.196 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat is een toename met 62 procent ten opzichte van de week ervoor en is in lijn met de toenames die we de voorbije dagen gezien hebben. Vorige maandag was de dag met het hoogste dagcijfer van deze heropflakkering tot dusver, namelijk 1.717 nieuwe vastgestelde gevallen. De weekgemiddelden die we nu bereiken zijn ondertussen al dubbel zo hoog als in de tweede week van augustus.

Stijgend aantal besmettingen bij tieners en 60-plussers

Boudewijn Catry van Sciensano benadrukte dat de laatste dagen vooral tieners besmet raken. “De leeftijdsverdeling van deze nieuwe gevallen lijkt stilaan te verschuiven naar een overwicht voor de groep van 10 tot 20-jarigen. Het aantal besmettingen bij tieners en twintigers is momenteel gelijkaardig, maar de tieners tekenen de laatste paar dagen in absolute aantallen het hoogste aantal nieuwe gevallen op. Daarnaast blijven ook de 60-plussers momenteel relatief grotere stijgingen optekenen dan het nationaal gemiddelde waardoor we op termijn ook meer ernstige gevallen kunnen verwachten”, klonk het.