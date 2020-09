CNG: de groene brandstof van de toekomst?

Steeds meer mensen en bedrijven kiezen voor een voertuig op aardgas. Geen wonder als je weet dat rijden op gas goedkoper, groener én comfortabeler is. Rijden op CNG of LNG is bovendien fiscaal voordeliger. In Vlaanderen betaal je geen belasting op de inverkeersstelling en verkeersbelasting. De meeste grote merken bieden tegenwoordig al enkele modellen met de optie CNG aan.

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten wat LPG en CNG is, en het verschil tussen beide. LPG (kort voor Liquid Petroleum Gas) is een bijproduct van de petroleumraffinage en bestaat uit een samengeperst mengsel van propaan en butaan met een druk van 5 tot 7 bar. CNG (Compressed Natural Gas) is gewoon aardgas, hetzelfde gas dat we gebruiken om ons te verwarmen. Het bestaat hoofdzakelijk uit methaan. Het wordt samengeperst bij een druk tussen 200 en 300 bar en gasvormig opgeslagen bij kamertemperatuur.

Eind maart publiceerde de CREG, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in ons land, een uitgebreide studie met betrekking tot de rentabiliteit van gas als brandstof voor auto’s. Hieruit blijkt dat zowel LPG als CNG milieuvriendelijker en zuiniger zijn dan de klassieke fossiele brandstoffen.

Bio-CNG

Waar op vlak van CO2 uitstoot er weinig verschil tussen LPG en CNG is, is de gezondheidsschade (berekend op basis van de schadelijke uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof) ongeveer 35% minder bij CNG in vergelijking met LPG en 70% in vergelijking met diesel.

Verder blijkt dat auto’s op CNG 75% tot 90% minder fijnstof en stikstof uitstoten dan auto’s op diesel en benzine. Daarenboven ligt de CO2 uitstoot 7% tot 16% lager dan een vergelijkbaar model op diesel. Dat maakt CNG veruit het schoonste fossiele alternatief dat in ruime hoeveelheden verkrijgbaar is. Vandaag kan je ook bio-CNG tanken waardoor je CO2 uitstoot zo goed als nihil is.

Goedkoop tanken

Als we kijken naar het kostenplaatje moeten we twee zaken in rekening brengen: de brandstofkost en de aankoopprijs van de wagen. Bij aankoop moet je rekenen op een meerprijs van zo’n 2.000 euro in vergelijking met een benzineversie. Op vlak van brandstofkost is CNG duidelijk het voordeligst. De brandstof is ongeveer 35% tot 75% goedkoper dan diesel en benzine en ongeveer 20% goedkoper dan elektriciteit.

CNG heeft daarenboven een belangrijk veiligheidsvoordeel: het gas is lichter dan lucht en stijgt op als het vrijkomt. LPG daarentegen is zwaarder dan lucht en blijft als een deken over de grond hangen. Om die reden worden auto’s op CNG toegelaten in ondergrondse parkeergelegenheden, in tegenstelling tot auto’s op LPG. Voor beide brandstoffen geldt dat de schone verbranding bijdraagt aan lagere onderhoudskosten dan dezelfde auto’s op benzine of diesel.