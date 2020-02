Verenigd Koninkrijk vervroegt verbod op diesel- en benzinewagens

Het verbod op de verkoop van nieuwe diesel- en benzinevoertuigen in het Verenigd Koninkrijk wordt vervroegd naar 2035. Dat zal premier Boris Johnson vandaag bekendmaken in een toespraak in het kader van de klimaatconferentie, COP26. Het verbod komt zo vijf jaar eerder dan gepland. De conservatieve leider zal de maatregel onthullen samen met bioloog David Attenborough en de Italiaanse premier Giuseppe Conte in een toespraak in Londen om de klimaatconferentie COP26 te lanceren. Het Verenigd Koninkrijk streeft naar een nul-uitstoot tegen 2050.

De conferentie zal in november in Glasgow, Schotland plaatsvinden. Vorige week nog nam de Britse regering de verrassende beslissing om de voorzitter van de klimaatconferentie te ontslaan en te vervangen.

Bron: Belga