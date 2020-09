Waaghals probeert met auto over openstaande brug te springen

Een 26-jarige Amerikaan heeft geprobeerd om met zijn auto over een openstaande brug te springen in Detroit. De man wist de overkant te halen, maar zijn auto en de brug raakten zwaar beschadigd. Dat meldt de Amerikaanse krant Detroit Free Press.

Het was het hoogtepunt van de jaren tachtig-serie The Dukes of Hazzard: via een openstaande brug over een kanaal springen met een auto. Zo wisten de twee broers uit de serie, Bo en Luke Duke, uit handen van de politie te blijven. De 26-jarige man uit Detroit was kennelijk zo erg geïnspireerd geraakt door de serie dat hij besloot om hetzelfde te proberen.

Klapband

Daarvoor koos hij de Basculebrug in Fort Street uit. Zodra de brug open ging, gaf de man gas en vloog hij door de lucht naar de overkant. De brugwachter zag de man langs de slagboom rijden en met volle snelheid tegen het open brugdeel oprijden.

De politie in Detroit, die het tafereel vergeleek met de bekende scène uit The Dukes of Hazzard, heeft bekendgemaakt dat de man op miraculeuze wijze zonder kleerscheuren de overkant wist te halen. Door de landing klapten alle vier de banden van de auto, brak er een ruit en ramde de auto de slagboom van de brug.

Boete

Helemaal zoals in de serie ging het niet. De man bleef niet uit handen van de politie en is gearresteerd. Hij krijgt waarschijnlijk een boete van duizend dollar voor het vernielen van staatseigendommen. De politie weet niet waarom de man besloot de sprong te wagen.

Bron: Metro Nederland