Een Amerikaanse vrouw zal haar tochtje met een paraglider in het Franse Annecy niet snel vergeten. Op beelden is te zien hoe de vrouw haarzelf en de schitterende omgeving filmt met haar gloednieuwe iPhone. Maar op een gegeven moment verliest de vrouw de controle over de selfiestick, waardoor haar iPhone 1.500 meter naar beneden dondert, recht het water in.