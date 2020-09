Meisje geëlektrocuteerd terwijl ze muziek luistert via oordopjes

Opmerkelijk én treurig nieuws uit Thailand, waar een 16-meisje op een bizarre manier stierf. Ze werd geëlektrocuteerd toen ze op haar telefoon via oordopjes naar muziek luisterde terwijl het toestel oplaadde.

Thanyaluck Fai Phadasri werd dood op bed gevonden door haar oma in het huis van haar ouders. Ze werd te midden van haar studieboeken ontdekt door haar ouders die haar wilden zeggen dat het eten klaar was. Het onfortuinlijke meisje had brandwonden op haar armen en rond haar nek.

“Hart is gebroken”

“Mijn hart is gebroken”, vertelt haar vader, die ze nog probeerde te reanimeren. “Ze hield van school en ging iedere dag als ze thuis was meteen naar haar kamer om huiswerk te maken”, zo vertelt hij aan de Daily Mail. “We zijn zo verdrietig dat ze in haar eentje stierf en dat we niets konden doen om haar te helpen”, aldus oma Nookrai, die het meisje vond.

Volgens een agent was de elektrische schok die het meisje kreeg zo krachtig, dat ze het voorval niet kón overleven.