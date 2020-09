Hond valt uit metershoge boom, maar blijft gelukkig ongedeerd (video)

In Kansas heeft een hond zijn baasjes bijna een hartaanval bezorgd. “Benji rent al eens graag achter eekhoorns aan, maar deze keer eindigde zijn jacht in de toppen van een metershoge boom”, vertelt zijn baasje. Op beelden is te zien hoe Benji zijn evenwicht probeert te bewaren op de takken. “Oh my gosh”, klinkt het in de video. “Dit is toch té belachelijk voor woorden.” Uiteindelijk tuimelt de viervoeter naar beneden, maar het gebladerte en de takken breken zijn val, waardoor hij weer veilig op zijn vier poten terechtkomt. “Hij gaat dit sowieso nog eens doen”, besluit zijn baasje.