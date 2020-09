HILARISCH! Schattig hondje lacht op commando (video)

Op beelden is te zien hoe een hondje lacht wanneer mensen hem vragen om te lachen of hem een duim omhoog geven.

Buddy is een zes jaar oude bichon frisé die bij zijn baasje Kelly woont in Liverpool. Hij is erg gelukkig en laat dat maar al te graag zien. Onlangs filmde Kelly zijn reactie toen een vriend hem lachend en met twee duimen omhoog aankeek. Buddy schoot meteen zichtbaar in de lach. En nog eens. En nog eens.

“Hij reageert met een lach op bepaalde kernwoorden. En elke keer als we zelf beginnen te lachen, weet hij dat hij een positieve reactie krijgt en blijft hij het doen”, legt Kelly uit.