Vrouw last huwelijk af nadat haar verloofde DIT vraagt aan haar vader

Een vrouw heeft haar huwelijksplannen met haar verloofde geannuleerd toen bleek dat hij een te klassiek beeld van zijn vrouw in spe voor ogen had.

Een Amerikaanse vader heeft op Reddit verteld hoe zijn 27-jarige dochter op het punt stond om te trouwen met de man waarmee ze zeven jaar samen en intussen verloofd was. Alles was al geregeld, maar tijdens een etentje vroegen de ouders van haar verloofde plots waarom ze werkte. “Is dat niet de taak van de man? Het is de taak van de moeder om voor de kinderen te zorgen”, klonk het.

Bruidsschat

Haar vader besloot om nog eens af te spreken met de ouders van de man om het daar onder vier ogen over te hebben. Hij kon zijn oren niet geloven toen de ouders hem voorstelden om een bruidsschat aan hun zoon te geven zodat zijn dochter een huisvrouw kon worden. De vader zei dat hij dat erg bedenkelijk vond voor deze tijd en dat zijn dochter haar dromen wil blijven najagen.

Kwalijk nemen

Achteraf lichtte de vader zijn dochter in over het vreemde voorstel. “Ze begon te wenen omdat ze niet wist dat haar verloofde zo seksistisch was. Ze vroeg me wat ze moest doen. Ik zei haar dat ze niet verplicht was om te trouwen en dat ze het huwelijk nog kon afzeggen als ze dat wou. Dat heeft ze uiteindelijk gedaan en nu nemen haar verloofde en zijn ouders me dat kwalijk. Sommige van haar vriendinnen noemen me zelfs een smeerlap omdat ik een ‘gezond huwelijk’ voorkomen heb. Maar het geluk van mijn dochter is al wat telt voor mij”, schrijft hij op Reddit.

Dochter gered

Hij vroeg aan het Reddit-publiek of hij te ver was gegaan. “Je hebt je dochter gered van een leven in de hel” en “Je hebt je dochter niet verplicht om het huwelijk af te zeggen. Die keuze heeft ze zelf gemaakt. Dus je hebt niets verkeerd gedaan”, klinkt het onder meer.