Virologen spreken Lieven Annemans tegen: “Viruscirculatie ontkennen is gevaarlijk”

Na de uitspraken van Lieven Annemans in zijn open brief en ‘De Afspraak’ waarin hij betreurt dat er onnodig veel angst gecreëerd wordt, hebben verschillende virologen en dokters daar verontwaardigd op gereageerd. “Misleiding insinueren is gewoon onwaardig”, klinkt het onder meer.

In een open brief schreef gezondheids- en welzijnseconoom Lieven Annemans (UGent) donderdag dat het logisch is dat er de laatste weken opvallend meer bevestigde besmettingen zijn omdat er veel meer en gerichter getest wordt. “Door meer te testen en daardoor de donkere cijfers (besmettingen die er in werkelijkheid wel zijn maar die we niet kennen omdat we nu eenmaal niet iedereen testen) aan het licht te brengen lijkt het dat er meer besmettingen zijn, terwijl de ware toedracht is dat we door meer te testen meer besmettingen blootleggen. Er zijn dus niet meer besmettingen, maar we zien de bestaande besmettingen meer en beter dan voordien”, klonk het.

Overwegen om maatregelen te versoepelen

Annemans, die tevens zetelt in Celeval, het orgaan dat onder meer de Nationale Veiligheidsraad advies verleent, betreurt dat de media (en sommige virologen) die belangrijke kanttekening niet maken en bijgevolg onnodige angst creëren bij de bevolking. Meer nog: Annemans is van mening dat we niet in een alarmfase zitten en vindt dat we de coronamaatregelen in het algemeen belang moeten kunnen versoepelen. “Als men in een bepaalde provincie of stad zou beslissen voortaan nog meer te testen, dan zal men daar veel extra werkelijke gevallen blootleggen, maar is de kans groot dat die provincie helemaal rood kleurt op de kaart. Gevolg: angst en nefaste gevolgen voor het plaatselijke economische leven. Nochtans zijn de besmettingen daar niet gestegen, er zijn er gewoon meer blootgelegd. (…) Ik doe alvast een oproep. Eerst en vooral naar iedereen die over de cijfers communiceert via de media en andere kanalen. Vermijd de al weken aan de gang zijnde misleidende informatie en verkeerde interpretaties. We wijzen beter op het positieve van het meer testen: we spelen steeds beter en korter op de bal. Dat is momenteel aan de gang. (…) We moeten nu durven de bubbel van vijf, de quarantaine van 14 dagen, mondmaskers in scholen, mondmaskers in open lucht, enz… in vraag te stellen. Als in dit stadium van de pandemie het effect ervan niet opweegt tegen de psychische, sociale en economische nadelen, moeten we die maatregelen durven te laten vallen”, schreef hij.

Tegenkanting

Hij herhaalde zijn mening donderdagavond in ‘De Afspraak’. Daar kwam heel wat kritiek op, onder meer van viroloog Marc Van Ranst. “Alle virologen waarschuwen unaniem dat het de verkeerde kant uitgaat omdat het aantal nieuwe gevallen op 1 week stijgt met 75% en ons R-getal op 1,4 ligt. Een gezondheidseconoom ontkent staalhard dat er momenteel meer gevallen zijn, en vindt dat we moeten versoepelen. Good luck!”, tweette hij donderdagavond.

Wel degelijk meer viruscirculatie

Ook viroloog Steven Van Gucht alludeerde daar vrijdagmorgen op tijdens de persconferentie van Sciensano. “De afgelopen week werden er gemiddeld meer dan 30.000 tests per dag uitgevoerd, het grootste aantal in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Van al deze uitgevoerde testen leverde 3,2 procent een positief resultaat op. Twee weken geleden was dit nog 2,5 procent. We zien dus een duidelijke toename van het percentage positieve testen. Dit wijst erop dat er daadwerkelijk meer virus circuleert. De stijging van de besmettingscijfers is dus niet louter te wijten aan het feit dat we meer testen”, klonk het.

Gevaarlijk

Toen Lieven Annemans vrijdagmorgen zijn mening nog eens samenvatte in een tweet, reageerde ook Geert Meyfroidt, intensieve-zorgarts in het UZ Leuven, daar scherp op. “Vals dilemma, intellectueel oneerlijk. Ben helemaal akkoord dat men moet zoeken naar evenwicht en proportie in maatregelen, en zo nodig aanpassen. Maar de duidelijke toename in viruscirculatie én hospitalisaties ontkennen is gevaarlijk. Misleiding insinueren is gewoon onwaardig”, tweette hij.

