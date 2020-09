Marc Van Ranst: “Wie nu pleit voor versoepelingen, draagt zeer grote verantwoordelijkheid”

De coronacijfers doen het momenteel niet goed en dus is het niet het moment om aan een versoepeling van de maatregelen te denken. Viroloog Marc Van Ranst benadrukt dat op Twitter.

Iets meer dan een half jaar geleden ging ons land in lockdown om het coronavirus in te dammen. In de maanden daarna wisselden versoepelingen en verstrengde maatregelen elkaar af. Momenteel gelden er nog steeds maatregelen die het leven zuur maken van verschillende mensen of sectoren.

Verantwoordelijkheid

Aangezien de cijfers de laatste week opnieuw de hoogte in vliegen, kan er van versoepelde maatregelen echter geen sprake zijn. “Diegenen die momenteel pleiten voor een versoepeling van de maatregelen (behalve het wegwerken van onnodige excessen zoals mondmaskers op plaatsen waar je alleen rondloopt) of voor het ‘leren leven met het virus’ dragen een zeer grote verantwoordelijkheid”, schrijft Marc Van Ranst op Twitter.

Oppassen voor stijgend aantal doden

Sommige mensen vinden dat er overdreven gereageerd wordt op het stijgend aantal besmettingen omdat het wellicht voornamelijk over jonge mensen en terugkerende vakantiegangers gaat en het aantal ziekenhuisopnames en doden bijgevolg beperkt blijft. Van Ranst countert die aanname. “Ziekenhuisopnames en overlijdens zijn de eerste cijfers waar we naar kijken. Het aantal ziekenhuisopnames is op een week tijd gestegen van 17 per dag naar 30 per dag (op 13/9 waren er 40 hospitalisaties). Het aantal gevulde covid-19-bedden steeg van 223 op 6/9 naar 317 op 14/9. En uiteindelijk stijgt ook het aantal doden. In Spanje begint men dit reeds te zien. Dit willen we in België graag vermijden”, klinkt het op Twitter.

Diegenen die momenteel pleiten voor een versoepeling van de maatregelen (behalve het wegwerken van onnodige excessen zoals mondmaskers op plaatsen waar je alleen rondloopt) of voor het “leren leven met het virus” dragen een zeer grote verantwoordelijkheid.https://t.co/mLKiEawilZ — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) September 14, 2020