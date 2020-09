Van Morrison brengt protestsongs uit tegen coronamaatregelen

De Noord-Ierse singer-songwriter Van Morrison heeft z’n frustraties over de Britse lockdown van zich afgeschreven in drie protestsongs. Het protest van Sir Van Morrison zorgt voor enige beroering aan de overzijde van het Kanaal. Hij heeft het bijvoorbeeld over “fascistische bullebakken”. ‘No More Lockdown’ en de andere songs komen op 25 september uit.

“Geen lockdown meer, geen overheid die te ver reikt”, zingt hij vrij vertaald. “Geen fascistische bullebakken, die onze vrede verstoren.”

In ‘As I Walked Out’ verwijt hij de Britse overheid dat ze de bevolking angst aanjaagt. ‘Born To Be Free’ verwijst dan weer naar “het nieuwe normaal, dat niet normaal is” en nog de Berlijnse Muur.

Vrijheid van keuze

Ook op z’n website spaart hij de overheid niet. “Ik zeg de mensen niet wat ze moeten doen of denken”, klinkt het, “hier levert de regering al goed werk”. “Vrijheid van keuze”, daar draait het volgens Van Morrison om. De mensen moeten het recht hebben om zelfstandig te denken.

’Van the Man’ vreest al langer voor de coronaweerslag op de muziekscène en live-optredens. Door de maatregelen valt volgens hem het doek over vele concertzalen. Optredens moeten kunnen, zonder beperkingen. Op de socialemediakanalen startte hij vrijdag ook het initiatief ‘Save Live Music’.

Concert zonder afstand houden

Eerder deze maand trad hij al twee avonden op in Londen, voor een beperkt publiek. Hij wil nog voor het einde van de maand enkele concerten houden in de hoofdstad, zonder ’social distancing’, om z’n nieuw werk voor te stellen.