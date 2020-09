Amerikaanse rapper vuurt per ongeluk kogel af tijdens clipopname (video)

De Amerikaanse rapper YFN Lucci, bekend van zijn hitsingle ‘Everyday We Lit’, is met de schrik vrijgekomen toen hij tijdens opnames voor een muziekclip per ongeluk een schot loste met een semi-automatisch geweer. Kennelijk had de hiphopartiest niet in de gaten dat het vuurwapen geladen was.

De rapper kreeg onlangs op de set van zijn muziekclip een vuurwapen overhandigd om mee te zwaaien in de video, zoals gebruikelijk is in de gangstarapcultuur. Toen hij nieuwsgierig aan het semi-automatisch wapen aan het frunniken was, ging plots een schot af.

Op de beelden is te zien hoe iedereen op de set zich een hoedje schrikt en ineenduikt. Het lijkt erop dat het schot een gat geboord heeft in de studiovloer, en dat het wapen dus geladen was met echte kogels in plaats van losse flodders. Zo te zien had de rapper, die tot dusver 164 miljoen streams verzamelde op Spotify met ‘Everyday We Lit’, verwacht dat hij een nepwapen in handen had. Er bestaan nochtans strenge regels rond het gebruik van (nep)wapens in de entertainmentindustrie. Kennelijk werden die in de wind geslagen.

Niet eerste schietincident

Enkele maanden geleden had de 29-jarige Rayshawn Lamar Bennet, zoals de echte naam van Lucci luidt, nog een slechte ervaring met vuurwapens tijdens de opname van een muziekclip in zijn thuisstad Atlanta, die onderbroken werd door een schietpartij. Vorig jaar hadden schutters het gemunt op zijn terreinwagen, die doorboord werd door een kogelregen tijdens een drive-by shooting in Atlanta.