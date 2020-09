ONBEGRIJPELIJK! Bekende YouTubester gaat meteen na coronatest lunchen en winkelen (video)

Een Nederlandse vlogster heeft kwaad bloed gezet door na een coronatest niet in quarantaine te gaan, maar zonder mondmasker iets te gaan eten en te gaan shoppen. “Dit getuigt van een uitzonderlijke arrogantie en egoïsme”, klinkt het in de reacties.

Via het YouTube-kanaal ‘Girlys blog’ volgen de 435.000 abonnees het leven van Jade en Gina, twee jonge twintigers. Jade vertelde onlangs in een video dat ze net een coronatest had ondergaan en op het resultaat wacht. In het filmpje zien we hoe ze vervolgens gezellig gaat lunchen met haar moeder en daarna ook een kledingzaak binnengaat. Bedenkelijk, want normaal gezien moet je na een coronatest meteen in quarantaine in afwachting van het resultaat, kwestie van geen mensen te besmetten mocht achteraf blijken dat je positief getest hebt.

“Wat een voorbeeld”

Heel wat mensen reageerden dan ook erg verontwaardigd. “Jade, wtf! De mogelijkheid tot corona is voor jou dus een soort mini-schoolvakantie waarin je gezellig naar de stad gaat? Ik heb het altijd erg gevonden dat mensen jullie high class noemden enzovoort, maar dit gedrag getuigt wel echt van een uitzonderlijke arrogantie en egoïsme. Mijn excuses voor mijn negativiteit, maar man, wat maakt dit me razend!”, “Echt waar, wat een voorbeeld dit…” en “Als verpleegkundige word ik hier echt kwaad van. Stel dat je wel corona hebt, dan breng je niet alleen andere mensen in de stad in gevaar, maar mogelijk ook dat van mij en mijn collega’s als je op intensieve zorgen belandt. Het is de bedoeling dat, wanneer je getest wordt, je in quarantaine gaat tot je de uitslag hebt”, klinkt het.