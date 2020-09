Vrouw besmet bijna 40 mensen tijdens nachtje uit terwijl ze in quarantaine moest

Een Amerikaanse vrouw die besmet is met het coronavirus heeft bijna 40 mensen geïnfecteerd tijdens het uitgaan. Ze had de typische symptomen en wachtte op de testresultaten, maar negeerde het advies om in quarantaine te gaan.

De 26-jarige vrouw werkt in het Edelweiss Lodge and Resort in het Duitse skigebied Garmisch-Partenkirchen. Eind augustus kwam ze terug van een vakantie in Griekenland. Ze kreeg keelpijn en onderging op 7 september een coronatest. De dokters zeiden dat ze in tussentijd gedurende veertien dagen in quarantaine moest, maar de vrouw negeerde dat.

Superverspreider

De dag erna, op 8 september, ging ze met collega’s naar onder meer een Ierse pub en een cocktailbar met karaoke in Garmisch. De volgende dag kreeg ze te horen dat haar coronatest positief bleek te zijn. Heel wat mensen in het dorp die op dezelfde plekken aanwezig waren kregen al snel symptomen van het coronavirus, wat doet vermoeden dat de vrouw een superverspreider was.

Verstrengde maatregelen

De vrouw zou verantwoordelijk zijn voor 37 nieuwe besmettingen in Garmisch-Partenkirschen, waaronder 24 in het Edelweiss Lodge and Resort, waar ze werkt. Daardoor staat de teller in Garmisch-Partenkirschen plots op 54 nieuwe gevallen per 100.000 mensen en werden de maatregelen in de gemeente verstrengd. Zo moeten restaurants nu om 22 uur sluiten en geldt er een samenscholingsverbod van meer dan vijf mensen.

Fikse boete

Ian O’Hagan, de uitbater van een Ierse pub, reageert furieus. “Dit is een ramp. We hebben zo hard gewerkt om aan de coronamaatregelen te voldoen en dan gebeurt er zoiets”, klinkt het in Bild.

Minister-president van de Duitse deelstaat Beieren Markus Söder zei dat de uitbraak aantoont hoe onvoorzichtig en onbezonnen mensen nog steeds zijn en dat ze daarmee het leven van anderen in gevaar brengen. Hij benadrukte dat er serieuze boetes staan op het negeren van de quarantaine. Die kunnen oplopen tot 2.000 euro.