Koen Crucke klapt uit het bed: “Ik had al eens een trio”

In ‘Gert Late Night’ was Koen Crucke op bezoek op de Evanna. In de rubriek Bedgeheimen vertrouwde hij James Cooke (en televisiekijkend Vlaanderen) enkele opmerkelijke zaken toe.

Hij praatte onder meer ronduit over zijn relatie met zijn levenspartner Jan. De twee zijn al 51 jaar een koppel, maar laten elkaar ook heel wat vrijheid. “Ik heb niet stilgezeten nee, het zou mij spijten”, aldus Koen. “Dat was een uitgesproken afspraak. Alles kan, tot op een zeker punt. Niet verliefd worden, maar avontuurtjes, dat mag. Misschien waren het er 50 ofzo. Ook een trio heb ik ooit gehad. Maar vandaag zou ik dat niet meer doen, omdat ik dat niet correct vind.”

Alberto keert terug

Er was ook heuglijk nieuws voor de vele fans van ‘Samson & Gert’. “Ik heb hier eigenlijk zwijgplicht over”, zei hij eerst. “Mag ik het zeggen? Ok, Alberto keert terug in ‘Samson & Marie’. De nieuwe afleveringen zijn allemaal ingeblikt intussen.”

De nieuwe afleveringen zie je vanaf maandag 28 september op Ketnet. Of ook Walter Baele en Walter De Donder, die resepctievelijk de rol van Van Leemhuyzen en de burgemeester vertolken, opnieuw te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk.