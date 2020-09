Deadline voor Belgodyssee nadert met rasse schreden

De Belgodyssee-reportagewedstrijd is bestemd voor laatstejaarsstudenten journalistiek, communicatiewetenschappen of een andere richting (bachelor of master) die zijn ingeschreven aan een universiteit of hogeschool in België, of jongeren die pas (niet langer dan een jaar) zijn afgestudeerd.

Er is geen enkele bijzondere voorwaarde verbonden aan de nationaliteit, maar de kandidaten moeten wel gevestigd en/of woonachtig zijn in België.

De kandidaten moeten zich beschikbaar houden:

• op 2 oktober 2020 om even voor de selectiejury te verschijnen en de briefing (indien geselecteerd)

• gedurende 2 weken tussen begin oktober en midden december om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen indien hun kandidatuur geselecteerd is.

Nog niet overtuigd?

Rojin Ferho (Erasmushogeschool Brussel) en Arnaud Bruckner (IHECS), de Nederlandstalige en Franstalige winnaars van 2019, leggen je in het filmpje hieronder uit waarom je aan Belgodyssee moet deelnemen.