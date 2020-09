Bijna de helft van de vrouwen draagt nooit of zelden make-up

Make-up dragen is voor velen een dagelijkse routine, maar steeds meer mensen gaan tegenwoordig met een naakt gezicht door het leven. Dat is grotendeels te wijten aan de coronacrisis, die ervoor zorgt dat we meer tijd binnenshuis besteden en andere prioriteiten hebben. Uit een nieuwe studie blijkt dat maar liefst 45% van de vrouwen nu nooit of heel zelden make-up dragen.

De studie werd gevoerd door Ifop in opdracht van het Franse Slow Cosmetique. Aan het onderzoek namen 3.018 Franse vrouwen deel.

Huidverzorging in plaats van make-up

De resultaten geven aan dat sinds het begin van de coronacrisis slechts 21% van de vrouwen dagelijkse een make-upje draagt, terwijl dat daarvoor nog om 42% ging. Waar vroeger 36% van de vrouwen nooit of zelden make-up droeg, is dat percentage nu gestegen naar 45%. Vooral jonge vrouwen uit stedelijke omgevingen en de hogere sociale klassen maken zich minder op dan voordien. Niet alleen de lockdown, maar ook de mondmaskerplicht speelt een belangrijke rol in die stijging. Het is nu eenmaal vervelend om lipstick of foundation op te doen als je een mondmasker moet dragen. Anderzijds spenderen steeds meer vrouwen geld aan huidverzorging, omdat ze er wel oor willen zorgen dat hun naakte gezicht er nog steeds presentabel uitziet.