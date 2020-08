Zet je ogen in de kijker met deze make-uptips

Een mondmasker dragen is al even het nieuwe normaal en dat vraagt ook om aanpassingen in onze dagelijkse beautyroutine. Genoeg van uitgewreven eyeliner, gesmolten foundation en met lippenstift besmeurde stoflapjes? Search no more: dít is hoe je je make-up het best combineert met een mondmasker.

De grootste les in de mondmasker-make-uproutine: ogen zijn de nieuwe lippen! Aangezien de onderste helft van je persoonlijke schilderdoek verdwijnt onder je masker, is het vaak geen optie meer om een look te baseren op je signature lippenstift. Laat je lipstick dus voor nadat je je masker afneemt en zet je kijkers extra in de verf met deze tips.

Gedurfde eyeliner

De makkelijkste manier om je ogen met slechts één product in de verf te zetten? Eyeliner! Wie zich nog geen Picasso voelt, begint best met een potlood. Dat geeft iets meer ruimte om bij te corrigeren. Als een zwarte eyeliner altijd al deel was van je make-uproutine, is dit de ideale gelegenheid om eens met kleur te experimenteren.

Voel je je extra dapper vandaag? Maak het lijntje wat dikker met een vloeibare eyeliner of breidt uit naar een hele vleugel (of twee!) voor een fierce ‘winged eyeliner’ of ‘feline flick’. Geen eyeliner bij de hand of gewoon geen fan van het goedje? No problem: een fijn borsteltje laat je ook met je favoriete oogschaduw aan het tekenen slaan.

Kleur is more

Kroon jezelf tot mondmaskerfashionista door het verplichte lapje stof te matchen met je outfit én oogmake-up. Ondanks de social distancing toch van ver opvallen? Experimenteer met kleur! De beste manier om meerdere kleuren in een look te gebruiken, is om de smokey eye-techniek toe te passen. Beperk jezelf tot drie kleuren: begin met een milde tint voor het ooglid, gevolgd door een donkerdere kleur langs je wimperlijn. Meng de donkere kleur in je oogplooi en werk af met een levendige kleur in het midden van je ooglid. Blend alles mooi in elkaar en voeg wat mascara toe als kers op de (kleurrijke) taart!

Brows on fleek

Geen tijd voor schilderkunsten deze ochtend? Dan kan je er nog steeds voor zorgen dat je wenkbrauwen ‘on fleek’ blijven met wat brow powder of een gel. Met deze minimale moeite krijgen je wenkbrauwen toch wat structuur en vorm. Resultaat: een indrukwekkende, indringende blik.

Versla het maskerzweet

Constant je mondmasker op- en afzetten doorheen de dag – op de trein, van de trein, naar de bus, op het werk – vraagt om producten die wat langer blijven zitten. Aangezien de warmte van het masker – en de wispelturige zomerhittes – je een glanzend zweethoofd kunnen bezorgen, kies je best voor waterproof make-up. Zo krijg je geen vlekken in je gezicht of op je masker.

Weg met dike foundation, lang leve mineraal poeder

Foundation en mondmaskers gaan niet goed samen. Je draagt je masker immers strak om je gezicht, waardoor je gaat zweten en er meer make-up op je masker terechtkomt dan er blijft zitten op je gelaat. Wil je toch een egalere huid? Dan zijn er enkele trucjes die je moet weten wanneer je aan je make-upritueel begint.

Vooraleer je je foundation aanbrengt, doe je er goed aan een primer te gebruiken. Die zorgt ervoor dat je make-up beter hecht. Smeer de primer goed open zodat die in de huid trekt.

Wat de foundation zelf betreft, kies je beter voor een luchtige formule. Dikkere formules geven immers sneller af. Denk eens aan minerale poeders of een olievrije foundation. Op warme dagen voelt zo’n lichtere textuur sowieso veel frisser aan!

Zet ten slotte je foundation vast met een finishing poeder om te voorkomen dat de helft op je masker verdwijnt. Voor de zekerheid kan je de puntjes op de i zetten met wat setting spray. Overtollige huidolie verwijder je dan weer met een blotting papiertje.

Gedaan met vlekken

Heb je toch foundationvlekken op je mondmasker? Begin dat niet te wrijven, want dat maakt de plek nog erger. Ga aan de slag met dit DIY huis-tuin- en keukenmiddeltje. Meng bij een poederfoundation wat witte azijn met water en doe het op de vlek. Schrob weg met een watje, de achterkant van een lepel of tandenborstel. Bij een olievrije vloeibare foundation kan je scheerschuim uitproberen. Is de vlek echt niet te verslaan, voeg dan een druppeltje zuivere alcohol toe.