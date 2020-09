Zo geeft je iPhone aan of iemand je afluistert of begluurt

In iOS 14 zit een handige nieuwe functie waarmee je kan zien wanneer je iPhone de microfoon of camera gebruikt. Zo weet je zeker of niemand misbruik maakt van je privacy.

Woensdag werd het nieuwe besturingssysteem van iPhone, iOS 14, gelanceerd. Daarin zitten heel wat nieuwe leuke functies, onder meer een erg belangrijke privacy feature. Wanneer je voortaan iets opneemt met je microfoon, verschijnt er rechtsboven een oranje puntje. Dat geeft aan dat een app je microfoon gebruikt en je stem op dat moment dus opgenomen wordt.

Toestemming geven

Verschijnt het oranje lichtje zonder aanwijsbare reden, dan check je bij ‘Instellingen’ best welke apps je toestemming krijgen om de camera te gebruiken. Je kan dan aanduiden welke apps dat niet mogen. Blijft het probleem zich voordoen, dan neem je best contact op met Apple om te bekijken of er niet meer aan de hand is. In het slechtste geval luistert iemand met je mee, en dat wil je dus te allen koste vermijden.

Groen lichtje

Als je gebruikmaakt van je camera (en dus ook van je microfoon), verschijnt er rechtsboven een groen puntje. Het oranje lichtje zie je dan dus niet apart. De groene kleur geeft aan dat een app zowel de camera als de microfoon gebruikt. Ook hier mag het groene puntje niet zonder geldige reden oplichten wegens mogelijk misbruik van je privacy.