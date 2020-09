Dit zijn de leukste nieuwigheden van iOS 14 voor de iPhone

Vanaf woensdagavond is het nieuwe besturingssysteem van Apple, iOS 14, beschikbaar. Er werden enkele leuke nieuwe functies toegevoegd. De meest opvallende sommen we hier even op.

Widgets

Een erg handige toevoeging zijn de widgets op het startscherm. Zo kan je bijvoorbeeld de weersvoorspelling of de koers van je aandelen in één oogopslag zien. Jij kiest welke widgets in de kijker worden gezet. Je kunt ook een slimme stapel met widgets toevoegen die worden geselecteerd op basis van de apps die je het meest gebruikt. De juiste widget verschijnt dan automatisch precies wanneer je die nodig hebt.

Appbibliotheek

Eindelijk kan je al je apps in één eenvoudig overzicht samenbrengen. Ze zijn tevens onderverdeeld in categorieën en je hebt de meest gebruikte altijd binnen handbereik.

Beeld in beeld

Wat Android al lang heeft, kan nu ook bij iOS. Ben je aan het surfen, bellen of lezen: je kan een video tegelijkertijd bekijken terwijl je een andere app gebruikt.

Belangrijkste berichten bovenaan

Voortaan kan je tot negen van je belangrijkste gesprekken bovenaan vastmaken. Je kan er tevens een groepsfoto of een emoji aan koppelen.

Vermeldingen

Net zoals bij WhatsApp kan je iemand in een groepsgesprek vernoemen in het bericht. Je kan er ook voor kiezen om alleen een melding te ontvangen als je naam vermeld wordt.

Nieuwe Memoji-stijlen en ‑stickers

Naast nieuwe leeftijdsopties en mondmaskers kun je uit twintig nieuwe haarstijlen en hoofddeksels kiezen, al naar gelang je hobby, beroep of persoonlijkheid.

Vertaal-app

Communiceer je met iemand in een andere taal, dan helpt de geïntegreerde vertaal-app van Apple je verder. Houd je telefoon horizontaal en tik op de microfoon­knop om iets te zeggen. De app doet vervolgens al het vertaalwerk.

Daarnaast zijn Siri en Safari onder meer opnieuw een stuk verbeterd, heeft de Woning-app een stevige upgrade gekregen en ondersteunt CarPlay meer achtergronden en apps.

Het nieuwe besturingssysteem is beschikbaar op de volgende toestellen:

iOS

2020: SE 2020

2019: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPod touch V7

2018: iPhone XR, XS, XS Max

2017: iPhone X, 8, 8 Plus

2016: iPhone 7, 7 Plus, SE

2015: iPhone 6s, 6s Plus

iPad OS

2020: iPad Pro (2020), iPad Air (2020), iPad 10.2 (2020)

2019: iPad Air (2019), mini (2019), iPad 10.2 (2019)

2018:iPad Pro 11, Pro 12.9, iPad (2018)

2017: iPad Pro 10.5, Pro 12.9, iPad (2017)

2016: iPad Pro 9.7, Pro 12.9, iPad (2016)

2015: iPad Pro 12.9, mini 4

2014: iPad Air 2

Hieronder een handig video-overzicht van de meeste nieuwigheden in iOS 14: