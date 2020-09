Smeltende ijskappen kunnen zeespiegel met extra 44 cm doen stijgen

Als de uitstoot van broeikasgassen in het huidig tempo doorgaat, zou het gezamenlijke smeltwater van de ijskappen op Groenland en Antarctica tegen 2100 kunnen bijdragen tot een extra zeespiegelstijging van 44 cm, bovenop wat de recente opwarming al in gang heeft gezet. Dat meldt het tijdschrift The Cryosphere op basis van een internationale studie, waaronder die van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Deze nieuwe schatting is het resultaat van een internationale samenwerking van meer dan 60 ijs-, oceaan- en atmosfeerwetenschappers waar onder meer wetenschappers van de VUB hebben meegewerkt. De resultaten van dit Ice Sheet Model Intercomparison Project (ISMIP6) werden gepubliceerd onder leiding van NASA’s Goddard Space Flight Center.

Vooruitgang

“De sterkte van dit project is dat voor de eerste keer bijna alle bestaande ijskapmodellen dezelfde experimenten hebben uitgevoerd onder dezelfde klimaatscenario’s, zodat we een beter beeld kunnen vormen van de onzekerheid als gevolg van verschillen in ijsdynamica en toekomstige oceanische en atmosferische condities. Dit is een grote stap voorwaarts om het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) beter te kunnen informeren”, licht ijsdeskundige Philippe Huybrechts van de VUB toe.

Ijskappen

Het projectteam onderzocht twee verschillende scenario’s die het IPCC had uitgewerkt: één met een snelle stijging van de koolstofuitstoot en een andere met een lagere uitstoot. «Een van de grootste onzekerheden als het gaat over hoeveel de zeespiegel in de toekomst zal stijgen, is hoeveel de ijskappen hiertoe zullen bijdragen,» zegt projectleider en ijswetenschapper Sophie Nowicki. “En hoeveel de ijskappen bijdragen is dan weer afhankelijk van wat het klimaat zal doen.”