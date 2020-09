Julie Vermeire naar spoed nadat ze mug probeert te vangen (foto)

Julie Vermeire heeft afgelopen nacht een pijnlijk ongelukje gehad toen ze de strijd aanging met een mug. Ze brak haar voet en moest naar het ziekenhuis.

De 22-jarige NRJ-presentatrice en dochter van Jacques Vermeire werd vannacht wakker gehouden door een vervelende mug. In een poging om het beestje het zwijgen op te leggen, “hoorde ze iets kraken” in haar rechtervoet. In plaats van meteen naar de dokter te gaan, raapte ze al haar moed bij elkaar en ging ze eerst nog naar de NRJ-studio voor haar ochtendprogramma.

Plaaster

Vervolgens liet ze haar voet nakijken op de spoed. Het verdict? Een breuk in een voetbotje. Ze moet zes weken in de plaaster. Programmamanager Nathalie Delporte vond het bewonderenswaardig dat Julie toch eerst nog kwam werken. “Julie maakt nog maar een paar weken radio voor ons. Als je dan vier uur lang presenteert met een gebroken voet, vóór je naar de dokter gaat, dan heb je duidelijk passie”, lezen we in Het Nieuwsblad. We wensen Julie veel beterschap!