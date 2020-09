Wordt Marc Van Ranst binnenkort minister van Volksgezondheid? (video)

Viroloog Marc Van Ranst deed vanavond erg geheimzinnig toen hem in ‘Gert Late Night’ gevraagd werd of hij de volgende minister van Volksgezondheid zou worden.

Ons land is druk bezig met het vormen van een nieuwe regering. Sommige mensen geloven dat Marc Van Ranst dan weleens de nieuwe minister van Volksgezondheid zou kunnen worden. Gert Verhulst vroeg het hem in ‘Gert Late Night’ op de man af. Van Ranst deed er erg mysterieus over. “Ik weet het eigenlijk niet. Dat is mijn eerlijk antwoord. Er zijn vragen in die richting gekomen, maar in veel andere richtingen ook”, antwoordde hij.

Waarschijnlijk niet

Als Gert hem vraagt of hij met de hand op het hart kan zeggen dat hij in de volgende regering geen minister van Volksgezondheid zal zijn, ontkent Van Ranst het ook niet helemaal. “Nee, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet”, klinkt het.

