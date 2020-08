Axel Daeseleire: “Marc Van Ranst lijkt tegenwoordig meer een influencer dan een viroloog”

Vijf maanden geleden liep Axel Daeseleire het coronavirus op en werd hij enkele dagen in coma gehouden. Hij herstelde relatief snel en is weer zijn kritische zelve. “Ik ben niet meer zo overtuigd van de maatregelen die men nu treft”, klinkt het.

Het was even slikken toen bekend raakte dat Axel Daeseleire het coronavirus had opgelopen en in coma werd gehouden. Gelukkig overwon de 51-jarige acteur het vreselijke longvirus en is hij weer de oude, al wil de conditie nog niet helemaal mee. “Volgens de dokters ben ik bijzonder goed hersteld. Zeer snel, ook. Zes dagen nadat ze me uit de coma hadden gehaald, mocht ik al naar huis. (…) Mijn conditie is nog niet wat ze was. Per dag dat je in coma ligt, moet je een maand revalideren. Dan heb ik nog zes maanden te gaan. Dat merk ik als ik probeer te sporten. Ik heb tijdens mijn vakantie in Zuid-Frankrijk veel gezwommen. Vroeger deed ik anderhalve kilometer op mijn sokken, nu moet ik na vijfhonderd meter uitrusten. Als ik toch doorga, dan heb ik een paar dagen last. Ik probeer nu naar mijn lichaam te luisteren”, vertelt hij in Humo.

Machtige wetenschappers

Ook voor hem blijft het coronavirus een moeilijk in te schatten beest, al wil hij niet beschouwd worden als de patroonheilige van Covid-19. “Toen de versoepelingen kwamen, belden de kranten me op: of ik geen oproep zou doen? Omdat mensen te laks werden. Waarom zou ik? Het virus is niet weg en we moeten het zeker ernstig blijven nemen, maar ik ben niet meer zo overtuigd van de maatregelen die men nu treft. Het is zo au fur et à mesure. De wetenschappers hebben een enorme macht, die veel verder reikt dan hun expertisegebied. Is Marc Van Ranst nog wel met de kern van de zaak bezig? Tegenwoordig lijkt hij soms meer een influencer dan een viroloog. Dan lees ik op zijn Twitter: ‘Een dagje Bokrijk is ook leuk en niet duur.’ Huh? Schoenmaker, blijf bij je leest. Zeker als die leest in brand staat.”

“Ik vraag me ook steeds meer af: wat weten we eigenlijk over dat virus? Niemand moet zich gedragen alsof hij de waarheid hierover in pacht heeft. Niemand weet er het fijne van, ook ik niet. Ondanks al die onzekerheden leggen ze wél een hele maatschappij lam. Dan heb ik het niet alleen over de economie, maar ook over het menselijke contact. Wij zijn sociale dieren, die teren op contact met anderen”, klinkt het.

Levensnoodzakelijke cultuursector

Als acteur, dj en schilder wordt ook Daeseleire zwaar getroffen door de coronacrisis. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er zo weinig rekening gehouden wordt met de cultuursector. “Net als iedereen in de cultuur vrees ik voor mijn job, maar ik blijf ervan uitgaan dat wat wij doen levensnoodzakelijk is. Ik word woest als ik zie hoe stiefmoederlijk er over cultuur wordt gedaan. Dat was al langer een probleem. Minister van Cultuur moet zowat de minst begeerlijke post zijn: Rubens foutloos kunnen schrijven, is de enige vereiste. Terwijl het eerste waar iedereen naar greep in de lockdown een film, een boek of een streep muziek was. Waarom vergeten we dat allemaal zo snel?”, zucht hij.

Nieuwe programma

Vanaf volgende week is hij wel te zien in ‘Axel gaat binnen’, een reeks waarin Daeseleire zich in elke aflevering 5 dagen laat opsluiten op een uitzonderlijke plek, zoals een brandwondencentrum en een forensisch psychiatrisch centrum. “Zonder corona was ‘Axel gaat binnen’ al in het voorjaar op tv gekomen, maar misschien is die vertraging in dit geval niet slecht. Nu iedereen door de lockdown binnen heeft gezeten, zal het programma misschien harder binnenkomen”, besluit hij.

‘Axel gaat binnen’ is vanaf maandag 31 augustus om 21.40u te bekijken op VTM 1.