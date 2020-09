Op deze nieuwe datingapp kan je alleen audioberichten naar elkaar sturen

We weten allemaal wel hoe moeilijk het is om een gesprek gaande te houden op Tinder. Als je het beu bent om altijd ‘hey hoe gaat het’ te lezen, maar toch nog steeds op zoek bent naar de liefde van je leven, moet je zeker eens de nieuwe datingapp String proberen. De catch? Je kan enkel audioberichten naar je match sturen.

Het concept van String werd bedacht door Karan Janjuha. Doordat er enkel gebruik gemaakt kan worden van audioberichten, hoopt Janjuha dat de communicatie wat meer diepgang krijgt en dat matches zich sneller verbonden voelen met elkaar. Bovendien kunnen gebruikers gepersonaliseerde berichten toevoegen aan hun foto’s.

Mopjes

“We kwamen tot het besef dat het echt heel moeilijk is om via berichtjes je hele persoonlijkheid te tonen”, zegt medeoprichtster Tinashe aan The Tab. “Een berichtje sturen naar een vriend is makkelijk en voelt natuurlijk aan omdat je hem of haar al kent. Je begrijpt elkaars mopjes. Maar hetzelfde doen met een vreemde is veel moeilijker. Dus waarom niet gewoon je stem gebruiken om te communiceren met elkaar, zoals we dat altijd al deden”, zegt ze.