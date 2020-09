Op deze extreme datingapp moet je partner minstens 20 jaar jonger of ouder zijn

Ken jij iemand die wel een groen blaadje lust? Of omgekeerd: vindt je andere vriend(in) een rijpe partner echt onweerstaanbaar? Dan is deze datingsite iets voor hem of haar.

“’s Werelds eerste extreem leeftijdsverschil datingsite”, zo noemt bedenker David Minns zijn nieuwe app, ‘20 dating‘ genaamd. De site matcht enkel gebruikers aan mensen die minstens 20 jaar jonger of ouder zijn dan hen. Minns ontwierp de site omdat mensen die op zoek gaan naar veel jongere of oudere partners bot vangen op klassieke apps zoals Tinder of Bumble, zei hij aan Metro UK. Hij hoopt dat 20 dating het stigma op iemand daten met een groot leeftijdsverschil zal verkleinen.

Op ’20 dating’ zijn geen foto’s vereist, dus gebruikers kunnen anoniem blijven. Er is tevens geen swipe-systeem of andere communicatiebarrières: iedereen kan elkaar naar hartenlust contacteren. De registratie is gratis.

“Oudere mensen kunnen rijker zijn”

“Oudere mensen hebben de tijd gehad om volwassen te worden, zodat ze meer levenservaring kunnen hebben, wijzer, slimmer, rijker en meer ondersteunend kunnen zijn. Misschien vind je daten met mensen van je eigen leeftijd teleurstellend?”, luidt de openingspage van de app als antwoord op de vraag waarom je iemand ouder zou willen daten.

En waarom zou je met iemand jonger willen uitgaan? “Jongere mensen kunnen vol energie zitten, avontuurlijk, leuk en opwindend zijn. Ze kunnen je kennis laten maken met nieuwe levenservaringen”, zo klinkt het.